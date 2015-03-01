Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В 2015 году Украина увеличила поставки картофеля в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко.

Он также добавил, что Украина экспортировала рекордный объем картофеля в 2014 году, при этом почти половина этой продукции была вывезена через Крымский полуостров.

По его словам, в 2014 г. объем экспорта картофеля из Украины составил около 40 тыс. тонн, хотя легально было экспортировано всего около 16 тыс. тонн продукции.

"Несмотря на тот факт, что сегодня введен запрет на поставки украинского картофеля в РФ, основной экспортный объем был реализован именно на рынке России путем реэкспорта через Крым и Беларусь", - рассказал Рыбалко.