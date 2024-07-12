Узбекская компания инвестирует около 93 млн манатов в Азербайджан

Узбекская компания ООО "Tukımachı Sanoat Tekstıl" инвестирует 92,5 млн манатов в создание 5 предприятий в Азербайджане.

Узбекская компания ООО "Tukımachı Sanoat Tekstıl" инвестирует 92,5 млн манатов в создание 5 предприятий в Азербайджане.

Как сообщает Report, соглашение об этом подписали глава ИВ Имишлинского района Эльчин Рзаев и глава дочерней компании "Tukımachı Sanoat Tekstıl" в Азербайджане - TST Textile Group Рахиб Исаев.

Документ предусматривает передачу в долгосрочное пользование узбекской компании 5 826 гектаров сельскохозяйственных угодий расположенного в Имишлинском районе агропарка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон.

Компания первоначально инвестирует 28,7 млн манатов в создание хлопковых полей на территории, а в 2025-2029 годах построит завод по переработке хлопка, прядильную, ткацкую и швейную фабрики, а также завод по производству хлопкового масла. Заводы по переработке хлопка и производству масла будут созданы на территории агропарка, а прядильная, ткацкая и швейная фабрики - на территории Мингячевирского промышленного парка.