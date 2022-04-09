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Утверждена корпоративная структура ООО "Азералюминиум"

Утверждена корпоративная структура ООО "Азералюминиум" Утверждена корпоративная структура ООО "Азералюминиум" - дочерней компании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК).
Промышленность
9 апреля 2022 г. 12:51
Утверждена корпоративная структура ООО Азералюминиум

Утверждена корпоративная структура ООО "Азералюминиум" - дочерней компании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК).

Как передает Report, об этом сообщили в АПК.

Решение было принято на очередном заседании Наблюдательного совета АПК.

Также на заседании под председательством председателя Наблюдательного совета, гендиректора корпорации Кямрана Набизаде были обсуждены проект положения Наблюдательного совета ООО "Азералюминиум", положение корпоративного секретаря, организация корпоративной структуры общества, заслушаны доклады гендиректора и других должностных лиц.

На заседании проект положения Наблюдательного совета был одобрен и рекомендован на общее заседание. Наряду с этим было утверждено положение корпоративного секретаря.

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Версия на азербайджанском языке “Azəralüminium”un korporativ strukturu təsdiq edilib

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