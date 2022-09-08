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Утвержден отчет по аудиту Азербайджанской промышленной корпорации за прошлый год

Утвержден отчет по аудиту Азербайджанской промышленной корпорации за прошлый год Под руководством председателя Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) Натига Амирова в формате видеоконференции прошло очередное заседание общества.
Промышленность
8 сентября 2022 г. 10:20
Утвержден отчет по аудиту Азербайджанской промышленной корпорации за прошлый год

Под руководством председателя Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) Натига Амирова в формате видеоконференции прошло очередное заседание общества.

Об этом Report сообщили в АПК.

На заседании были заслушаны отчеты генерального директора Кямрана Набизаде и других должностных лиц, утвержден отчет по внешнему аудиту компании по итогам 2021 года, обсуждены и приняты решения по перспективам развития алюминиевой промышленности, а также запасам алунитовой руды на Зейликском месторождении, расположенном в Дашкесанском районе и другим текущим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası”nın ötən il üzrə audit hesabatı təsdiq edilib

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