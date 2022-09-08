Утвержден отчет по аудиту Азербайджанской промышленной корпорации за прошлый год

Под руководством председателя Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) Натига Амирова в формате видеоконференции прошло очередное заседание общества.

Под руководством председателя Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) Натига Амирова в формате видеоконференции прошло очередное заседание общества.

Об этом Report сообщили в АПК.

На заседании были заслушаны отчеты генерального директора Кямрана Набизаде и других должностных лиц, утвержден отчет по внешнему аудиту компании по итогам 2021 года, обсуждены и приняты решения по перспективам развития алюминиевой промышленности, а также запасам алунитовой руды на Зейликском месторождении, расположенном в Дашкесанском районе и другим текущим вопросам.