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Утвержден новый состав Наблюдательного совета Азербайджанской промышленной корпорации

Утвержден новый состав Наблюдательного совета Азербайджанской промышленной корпорации Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Открытого акционерного общества ”Азербайджанская промышленная корпорация".
Промышленность
4 декабря 2021 г. 15:01
Утвержден новый состав Наблюдательного совета Азербайджанской промышленной корпорации

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Открытого акционерного общества ”Азербайджанская промышленная корпорация".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Наблюдательный совет утвержден в следующем составе:

Председатель Натиг Амиров - помощник президента, заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента

Члены НС:

Инам Керимов – министр сельского хозяйства

Микаил Джаббаров – министр экономики

Самир Шарифов – министр финансов

Халид Ахадов – помощник первого вице-президента

Эльман Рустамов – председатель Центрального банка Азербайджана.

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Версия на английском языке President issues order on Azerbaijan Industrial Corporation 
Версия на азербайджанском языке Prezident “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” barədə sərəncam imzalayıb

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