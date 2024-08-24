Уставный капитал дочерней компании AzerGold увеличен на 1 млн манатов

Уставный капитал ООО Azerblast составил 5 000 336 манатов, увеличившись на 1 млн (25%) с 4 000 336 манатов.

Уставный капитал ООО Azerblast составил 5 000 336 манатов, увеличившись на 1 млн (25%) с 4 000 336 манатов.

Как сообщает Report, компания, специализирующаяся на производстве взрывчатых веществ промышленного назначения, действует в селе Човдар Дашкесанского района.

Отметим, что компания создана своместно ЗАО AzerGold и ООО DM Service - официального партнера компании Orica-Nitro, одного из мировых лидеров в области производства взрывчатых веществ и инновационных систем. Директором ООО Azerblast является Ризван Бахшиев.