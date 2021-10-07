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Уставный капитал "Азертютюн" увеличен на 29%

Уставный капитал "Азертютюн" увеличен на 29% Уставный капитал ОАО "Азертютюн", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", увеличен на 4 582 473 маната или на 29,1%.
Промышленность
7 октября 2021 г. 12:46
Уставный капитал Азертютюн увеличен на 29%

Уставный капитал ОАО "Азертютюн", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", увеличен на 4 582 473 маната или на 29,1%.

Как сообщает Report, капитал акционерного общества увеличился с 15 748 661 маната до 20 331 134 манатов.

Напомним, что "Азертютюн" создан в этом месяце на базе ООО Аграрно-промышленного комплекса "Азертютюн", функционирующего с 2018 года. В Балакянском, Загатальском, Гахском и Шекинском районах действуют пункты по производству и переработке табака, а в Загатальском районе - завод по переработке табака.

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Версия на азербайджанском языке “Azərtütün”ün nizamnamə kapitalı 29% artırılıb

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