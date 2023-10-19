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Установлены определенные требования к компаниям, желающим осуществлять деятельность в Алятской СЭЗ

Установлены определенные требования к компаниям, желающим осуществлять деятельность в Алятской СЭЗ Установлены определенные требования к компаниям, желающим осуществлять деятельность в Алятской свободной экономической зоне.
Промышленность
19 октября 2023 г. 12:28
Установлены определенные требования к компаниям, желающим осуществлять деятельность в Алятской СЭЗ

Установлены определенные требования к компаниям, желающим осуществлять деятельность в Алятской свободной экономической зоне.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров.

"Наши требования состоят в том, чтобы компании производили экспортно-ориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостью. При этом 75% производимой продукции должно экспортироваться за рубеж. И самое главное наше требование, конечно же, заключается в том, чтобы продукция соответствовала международным стандартам", - сказал В.Алескеров.

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Версия на азербайджанском языке Şirkətlərin Ələt Azad İqtisadi Zonasında fəaliyyəti üçün şərtlər açıqlanıb

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