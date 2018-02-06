Установка по производству полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer произведет до 24 тыс. тонн продукции в этом году

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Установка по производству полиэтилена высокой плотности, строящаяся в Сумгайытском химико-промышленном парке, произведет 20-24 тыс. тонн продукции в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела планирования SOCAR Polymer Вугар Асланов на мероприятии "Расширение импортозамещающего производства в промышленности на основе местного сырья".

По его словам, в следующем году предприятие заработает на полную мощность и будет производить 120 тыс. тонн продукции в год: "На сегодняшний день выполнено в общей сложности 87,7% работ на установке. Детальные инженерные работы на установке завершены на 99,7%, производство и доставка – 97,8%, строительные работы – 70,3%".

Представитель SOCAR Polymer отметил, что устройство будет введено в эксплуатацию в третьем квартале, в сентябре этого года.

С октября по 15 ноября ожидается плановая остановка установки по производству полиэтилена высокой плотности в связи с плановой остановкой деятельности Этилен-полиэтиленового завода "Азерикимья".