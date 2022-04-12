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Uniper не будет заключать новые контракты на поставку газа из России

Uniper не будет заключать новые контракты на поставку газа из России Немецкая энергетическая компания Uniper не намерена продлевать контракты на поставку угля из России. Также компания не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку природного газа
Промышленность
12 апреля 2022 г. 17:46
Uniper не будет заключать новые контракты на поставку газа из России

Германская энергетическая компания Uniper не намерена продлевать контракты на поставку угля из России. Также компания не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом говорится в отчете компании.

"Геополитическая ситуация в Европе резко изменилась. 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину. Uniper осуждает вторжение России в Украину. Этой войной Россия нарушает международное право и принципы Устава ООН", - говорится в заявлении.

В Uniper добавили, что не будут делать никаких новых инвестиций в России.

"Uniper решила не продлевать свои контракты на поставку угля из России после 2022 года. Uniper уже закупает каменный уголь в разных регионах мира и реализует переходную стратегию диверсификации угля",– отметили в компании.

Действующий контракт рассчитан до конца 2022 года.

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