​UNIDO: Мы еще больше укрепим сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при поддержке министерства экономики и Организации объединенных наций по промышленному развитию (UNIDO) состоялось первое заседание по проекту "Усиление инклюзивного и устойчивого развития промышленности в регионе Шелкового пути: использование потенциала промышленных парков, зон и городов".

Как сообщает Report, представитель UNIDO Ольга Мемедович напомнила, что Азербайджан является участником программы CAREC Азиатского банка развития: "Программа включает 6 важнейших транспортных коридоров. Сегодня мы собрались здесь для обсуждения второго коридора, который внесет вклад в развитие Азербайджана".

Она отметила, что проект включает 6 стран, в том числе, Азербайджан: "Проект получает финансовую поддержку со стороны наших различных партнеров. Однако в будущем мы планируем увеличить объемы инвестиций с помощью международных финансовых институтов. На сегодняшний день проект оценивается в 2 млн. евро. Это первоначальная сумма, которая будет использована в рамках платформы знаний по проекту".

По словам представителя, благодаря господдержке проекта можно достичь значительных результатов: "В будущем к проекту возможно присоединение других стран. Необходимо найти новые направления развития Шелкового пути. Это проект даст толчок развитию связей между регионами. В то же время, важным вопросом является внедрение инклюзивной программы развития во всех странах. В будущем мы еще больше укрепим сотрудничество с Азербайджаном".