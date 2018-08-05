Украинский водочный гигант запускает производство в Азербайджане

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Алкогольный холдинг Украины Global Spirits (бренды Хортица, Shustoff, Мороша) запустит в августе зарубежные производства сразу в двух новых странах – Беларуси и Азербайджане.

Как передает Report, об этом владелец холдинга Евгений Черняк рассказал в эфире Радио НВ.

"С 15 августа запускаем производство в Беларуси, потому что это перспективный рынок, там достаточно хорошо выстроена внутренняя конкуренция, все правильно в нашем сегменте рынка. И мы запускаем производство в Азербайджане, по-моему, 10 августа", – отметил он.

Украина же, по его словам, на сегодня приносит только 15% дохода. При этом Черняк "надеется", по итогам 2018 года эта доля сократится еще больше – "будет меньше 10%".

По его словам, компания приняла решение "двигаться во внешние рынки, потому что они более стабильны, более высокая маржа и более честные правила игры для бизнеса".