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    Украинский водочный гигант запускает производство в Азербайджане

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Алкогольный холдинг Украины Global Spirits (бренды Хортица, Shustoff, Мороша) запустит в августе зарубежные производства сразу в двух новых странах – Беларуси и Азербайджане.

    Как передает Report, об этом владелец холдинга Евгений Черняк рассказал в эфире Радио НВ.

    "С 15 августа запускаем производство в Беларуси, потому что это перспективный рынок, там достаточно хорошо выстроена внутренняя конкуренция, все правильно в нашем сегменте рынка. И мы запускаем производство в Азербайджане, по-моему, 10 августа", – отметил он.

    Украина же, по его словам, на сегодня приносит только 15% дохода. При этом Черняк "надеется", по итогам 2018 года эта доля сократится еще больше – "будет меньше 10%".

    По его словам, компания приняла решение "двигаться во внешние рынки, потому что они более стабильны, более высокая маржа и более честные правила игры для бизнеса".

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