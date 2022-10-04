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Украина разорвала последнее соглашение с РФ в сфере рыболовства в Азовском море

Украина разорвала последнее соглашение с РФ в сфере рыболовства в Азовском море Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины разорвало в одностороннем порядке последнее существовавшее соглашение с Россией в сфере рыболовства в Азовском море.
Промышленность
4 октября 2022 г. 15:32
Украина разорвала последнее соглашение с РФ в сфере рыболовства в Азовском море

Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины разорвало в одностороннем порядке последнее существовавшее соглашение с Россией в сфере рыболовства в Азовском море.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Фактическая точка, которая поставлена во взаимоотношениях между Украиной и РФ по вопросам рыболовства, закреплена юридически", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госагентства.

Уточняется, что соглашение действовало с 1993 года и "выступало инструментом выполнения положений Конвенции ООН по морскому праву в части обеспечения рационального использования водных биоресурсов бассейна Азовского моря".

В Госрыбагентстве утверждают, что неоднократно поднимали вопрос прекращения данного соглашения. "Однако бюрократические преграды и комплекс международных договоров Украины, которые, в частности, регулируют вопрос использования Азовского моря и Керченского пролива, не позволяли реализовать это намерение без негативных последствий для экономики, продовольственной безопасности Украины, а также рыбаков региона Приазовья, где рыболовство является основным видом занятости населения", - заявили в пресс-службе, добавив, что с началом боевых действий исполнение сторонами своих соглашений по договору стало невозможным.

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Версия на английском языке Ukraine terminates last agreement with Russia in fishing in Azov Sea

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