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Учреждена вторая дочерняя компания AzerGold

Учреждена вторая дочерняя компания AzerGold Учреждена вторая дочерняя компания ЗАО AzerGold - AzerBlast
Промышленность
3 мая 2021 г. 11:56
Учреждена вторая дочерняя компания AzerGold

Учреждена вторая дочерняя компания ЗАО AzerGold - AzerBlast.

Как сообщает Report, компания основана с целью удовлетворения спроса внутреннего ранка на взрывчатые вещества в горнодобывающей и строительной отраслях, и устранение зависимости от импорта.

Отметим, что 51 процент общих акций компании, основанной на модели государственно-частного партнерства, принадлежит ЗАО AzerGold, а 49 процентов - ООО DM Service.

ООО DM Service, основанное в 2013 году, является официальным партнером компании Orica-Nitro, одного из мировых лидеров в области производства взрывчатых веществ и инновационных систем. Указанные взрывчатые вещества широко используются в промышленности при различных взрывных работах, строительстве тоннелей, автомагистралей, дамб, а также при эксплуатации шахт. На фоне темпов роста горнодобывающей и строительной промышленности, планируется выведение продукции компании на международные рынки с сохранением местного рынка как основного.

С этой целью в ближайшем будущем в городе Гянджа планируется строительство завода по производству промышленных взрывчатых веществ с применением передовых инновационных технологий. Производство на заводе будет организовано на основе международных стандартов, в соответствии с экологическими нормами и правилами. Деятельность данного предприятия способствует созданию постоянных рабочих мест в рамках государственной программы социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы, развитию ненефтяного сектора, а также диверсификации экспорта.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” sənaye əhəmiyyətli partlayıcı maddələr istehsal edən şirkət yaradıb

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