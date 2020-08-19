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Туркменский пропилен доставлен в Мерсин по БТК

Туркменский пропилен доставлен в Мерсин по БТК Контейнеры 40 и 45 футов были доставлены из порта Туркменбаши фидерным судном “Балкан“ компании "ADY Konteyner”
Промышленность
19 августа 2020 г. 14:29
Туркменский пропилен доставлен в Мерсин по БТК

Очередная партия произведенного в Туркменистане пропилена доставлена в Турцию по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Об этом Report сообщили в "ADY Container", являющейся дочерней компанией ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Контейнеры 40 и 45 футов были доставлены из порта Туркменбаши фидерным судном “Балкан“ компании "ADY Konteyner”.  После разгрузки в Алятском порту они были погружены на платформы и отправлены в Турцию.

Отметим, что это третий контейнерный блочный поезд, перевозящий туркменский пропилен. Предыдущие блочные поезда тоже состояли из 40 контейнеров весом 45 и 40 футов.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan propileni BTQ xətti ilə Mersinə çatdırılıb

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