О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турецкая компания построит завод по переработке руды на месторождении "Човдар"

Турецкая компания построит завод по переработке руды на месторождении "Човдар" На месторождении “Човдар”, в дополнение к запасам золота в 212 тыс. унций, которые могут быть реализованы, в течение 8-летнего срока эксплуатации подтверждены объемы золота, которые могут быть реализованы, в 470 тыс. унций.
Промышленность
7 февраля 2022 г. 15:18
Турецкая компания построит завод по переработке руды на месторождении Човдар

На месторождении “Човдар” в дополнение к запасам золота в 212 тыс. унций, которые могут быть реализованы, подтверждены объемы золота в 470 тыс. унций.

Об этом заявил председатель правления акционерного общества ”AzerGold” Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По его словам, тем самым общие объемы золота на месторождении "Човдар" увеличены до 682 тыс. унций: "Для организации переработки указанных объемов руды с участием международной консалтинговой компании были проведены исследования по выбору методологии переработки, обеспечивающей максимальную эффективность, и был выбран самый оптимальный метод - резервуарное выщелачивание (CİL).

Ибрагимов отметил, что с целью организации производства в соответствии с этим методом международная консалтинговая компания провела предварительные проектные работы: “Для выбора подрядчика для реализации проекта, управления строительным проектом и контроля качества была привлечена южнокорейская консалтинговая компания Heerim Architects & Planners Co. В соответствии с закупочными процедурами в рамках строительства завода и соответствующей инфраструктуры был подписан контракт с турецкой компанией Magro Construction“.

Председатель правления компании отметил, что на заводе, который будет введен в эксплуатацию в конце 2022 - начале 2023 года, планируется переработать руды, которые будут добываться в рамках сульфидной фазы разработки месторождения “Човдар”, участках “Марах”, “Агйохуш 2”, “Тюлаллар”, а также руды, которые будут извлечены с потенциального золотоносного месторождения “Нариманлы”, обнаруженного в прошлом году геологами общества в результате разведочных работ. В настоящее время образцы породы, взятые с месторождения “Нариманлы”, анализируются в международной лаборатории. На основе результатов анализа планируется выполнить работы по расчету ресурсов, а также завершить план производства в 2023 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkəti "Çovdar" yatağında filiz həcmlərinin emalı zavodu tikir

Другие новости из категории

Закир Ибрагимов: На месторождении Тутхун в Кяльбаджаре готовятся к геологоразведке
Закир Ибрагимов: На месторождении "Тутхун" в Кяльбаджаре готовятся к геологоразведке
7 февраля 2022 г. 14:13
AzerGold заработал более 755 млн манатов за 5 лет от продажи золота и серебра
AzerGold заработал более 755 млн манатов за 5 лет от продажи золота и серебра
7 февраля 2022 г. 13:56
Закир Ибрагимов: Запасы золота на месторождении Човдар“ выросли
Закир Ибрагимов: Запасы золота на месторождении "Човдар“ выросли
7 февраля 2022 г. 13:41
AzerGold подвел итоги деятельности за пять лет
AzerGold подвел итоги деятельности за пять лет
7 февраля 2022 г. 13:00
В Пираллахинский промпарк вложено около 37 млн манатов инвестиций
ФотоВ Пираллахинский промпарк вложено около 37 млн манатов инвестиций
4 февраля 2022 г. 15:51
Закир Ибрагимов: Участок Тутхун окажет положительное влияние на развитие Восточного Зангезура
Закир Ибрагимов: Участок "Тутхун" окажет положительное влияние на развитие Восточного Зангезура
3 февраля 2022 г. 17:28
AzerGold в прошлом году увеличил добычу золота на 3%, серебра - на 11%
Фото"AzerGold" в прошлом году увеличил добычу золота на 3%, серебра - на 11%
3 февраля 2022 г. 15:29
Промышленное производство в Баку выросло на 3%
Промышленное производство в Баку выросло на 3%
3 февраля 2022 г. 11:06
Президент: Четвертая промышленная революция - это уже реальность
Президент: Четвертая промышленная революция - это уже реальность
2 февраля 2022 г. 20:39
Промзоны Азербайджана экспортировали продукцию в более чем 35 стран
Промзоны Азербайджана экспортировали продукцию в более чем 35 стран
1 февраля 2022 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi