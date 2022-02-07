Турецкая компания построит завод по переработке руды на месторождении "Човдар"

На месторождении “Човдар”, в дополнение к запасам золота в 212 тыс. унций, которые могут быть реализованы, в течение 8-летнего срока эксплуатации подтверждены объемы золота, которые могут быть реализованы, в 470 тыс. унций.

На месторождении “Човдар” в дополнение к запасам золота в 212 тыс. унций, которые могут быть реализованы, подтверждены объемы золота в 470 тыс. унций.

Об этом заявил председатель правления акционерного общества ”AzerGold” Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По его словам, тем самым общие объемы золота на месторождении "Човдар" увеличены до 682 тыс. унций: "Для организации переработки указанных объемов руды с участием международной консалтинговой компании были проведены исследования по выбору методологии переработки, обеспечивающей максимальную эффективность, и был выбран самый оптимальный метод - резервуарное выщелачивание (CİL).

Ибрагимов отметил, что с целью организации производства в соответствии с этим методом международная консалтинговая компания провела предварительные проектные работы: “Для выбора подрядчика для реализации проекта, управления строительным проектом и контроля качества была привлечена южнокорейская консалтинговая компания Heerim Architects & Planners Co. В соответствии с закупочными процедурами в рамках строительства завода и соответствующей инфраструктуры был подписан контракт с турецкой компанией Magro Construction“.

Председатель правления компании отметил, что на заводе, который будет введен в эксплуатацию в конце 2022 - начале 2023 года, планируется переработать руды, которые будут добываться в рамках сульфидной фазы разработки месторождения “Човдар”, участках “Марах”, “Агйохуш 2”, “Тюлаллар”, а также руды, которые будут извлечены с потенциального золотоносного месторождения “Нариманлы”, обнаруженного в прошлом году геологами общества в результате разведочных работ. В настоящее время образцы породы, взятые с месторождения “Нариманлы”, анализируются в международной лаборатории. На основе результатов анализа планируется выполнить работы по расчету ресурсов, а также завершить план производства в 2023 году.