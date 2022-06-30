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Турецкая компания изучает возможности автоматизации производственных процессов на "Човдаре"

Турецкая компания изучает возможности автоматизации производственных процессов на "Човдаре" Технологический центр МЕХТ, представляющий Союз металлопромышленников Турции, и компания KoçDigital посетили интегрированный перерабатывающий участок "Човдар" для изучения возможностей автоматизации производственных процессов на золоторудном месторождении
Промышленность
30 июня 2022 г. 12:06
Турецкая компания изучает возможности автоматизации производственных процессов на Човдаре

Технологический центр МЕХТ, представляющий Союз металлопромышленников Турции, и компания KoçDigital посетили интегрированный перерабатывающий участок "Човдар" для изучения возможностей автоматизации производственных процессов на золоторудном месторождении "Човдар" ЗАО AzerGold в Дашкесанском районе, а также для ознакомления с применяемыми в настоящее время технологиями и расширения деловых связей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

Визит состоялся по инициативе Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по совершенствованию цифровой базы данных по геотехническому мониторингу, бурению и другим операциям и управлению процессами в централизованной форме.

Затем гости наглядно ознакомились с процессом добычи оксидных руд в рамках сульфидной фазы на руднике "Човдар", материально-технической базой компании, а также с условиями, созданными на заводе и в лаборатории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə şirkəti “Çovdar”da istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması imkanlarını araşdırır

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