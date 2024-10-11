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Турция ввела антидемпинговые пошлины на сталь из России, Китая, Индии и Японии

Турция ввела антидемпинговые пошлины на сталь из России, Китая, Индии и Японии Министерство торговли Турции ввело антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной плоской стали от трех производителей из России, а также всех сталелитейных компаний Китая, Индии и Японии. Размер пошлин варьируется от 6,1% до 43,31%.
Промышленность
11 октября 2024 г. 16:14
Турция ввела антидемпинговые пошлины на сталь из России, Китая, Индии и Японии

Министерство торговли Турции ввело антидемпинговые пошлины на импорт горячекатаной плоской стали от трех производителей из России, а также всех сталелитейных компаний Китая, Индии и Японии. Размер пошлин варьируется от 6,1% до 43,31%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в отношении России введен наименьший размер пошлин. Дополнительные тарифы будут применяться к импорту стали Магнитагорского металлургического комитета (6,1%), Новолипецкого металлургического комбината (6,1%) и "Северстали" (9%).

Дополнительная антидемпинговая пошлина в 9% также наложена на всех экспортеров из Японии. В отношении всех китайских производителей стали будет действовать пошлина в 43,31%, за исключением семи компаний, в числе которых Han Steel Group и Rizhao Steel Group. На все индийские компании наложат пошлину в 9%, за исключением Tata Steel, для которой ее размер составит 6,1%.

Отмечается, что меры приняты по итогам антидемпингового расследования. Минторговли считает, что действующее ценообразование бьет по интересам турецкой промышленности и производителям.

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