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Турция установила рекорд в экспорте продукции горнодобывающей промышленности

Турция установила рекорд в экспорте продукции горнодобывающей промышленности Экспорт продукции горнодобывающей промышленности Турции в 2021 году вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Промышленность
4 января 2022 г. 16:35
Турция установила рекорд в экспорте продукции горнодобывающей промышленности

Экспорт продукции горнодобывающей промышленности Турции в 2021 году вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

По его словам, в 2021 году удалось установить исторический рекорд в экспорте продукции горнодобывающей промышленности - 5,93 млрд долларов США.

Министр напомнил, что экспорт продукции этой сферы в 2020 году составил 565 млн долларов.

"За последние 20 лет экспорт вырос более чем в 10 раз. В 2020 году экспорт составил 4,27 млрд долларов, в 2021 году рост составил 40%", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в прошлом году главными импортерами Турции стали Китай, США, Испания, Болгария, Бельгия, Италия, Индия, Швеция, Германия, Франция. В этом году удалось выйти на рынки Индонезии, Узбекистана, Гонконга, Албании и Сербии.

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