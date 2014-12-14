​В Турции будут производиться скоростные поезда

Баку. 14 декабря.REPORT.AZ/ Министерство связи, транспорта и судоходства Турции впервые публично представило на рассмотрение правительству проект создания национальных высокоскоростных поездов.

Как сообщает Report со ссылкой на Timeturk.com, проект был разработан в соответствии с последними достижениями науки и техники.

Новые поезда будут оснащены современными системами климат-контроля, удобными сиденьям и ресторанами. Вагоны изготовят из сверхпрочной стали особого сплава, которая не поддается коррозии. Скорость таких поездов составит около 200 км/ч.

К 2023-му году планируется завершение создания государственной высокоскоростной железнодорожной сети, где часть поездов национального производства составит не менее 85%.