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    ​В Турции будут производиться скоростные поезда

    Проект был разработан в соответствии с последними достижениями науки

    Баку. 14 декабря.REPORT.AZ/ Министерство связи, транспорта и судоходства Турции впервые публично представило на рассмотрение правительству проект создания национальных высокоскоростных поездов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Timeturk.com, проект был разработан в соответствии с последними достижениями науки и техники.

    Новые поезда будут оснащены современными системами климат-контроля, удобными сиденьям и ресторанами. Вагоны изготовят из сверхпрочной стали особого сплава, которая не поддается коррозии. Скорость таких поездов составит около 200 км/ч.

    К 2023-му году планируется завершение создания государственной высокоскоростной железнодорожной сети, где часть поездов национального производства составит не менее 85%. 

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