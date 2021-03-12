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Турция хочет поддержать развитие металлургии в Азербайджане

Турция хочет поддержать развитие металлургии в Азербайджане На встрече отметили высокий уровень дружественных и братских отношений между нашими странами
Промышленность
12 марта 2021 г. 12:02
Турция хочет поддержать развитие металлургии в Азербайджане

В ЗАО AzerGold состоялась встреча с представителями акционерного общества Eti Bakır, дочерней компании одной из крупнейших частных компаний Турции Cengiz Holding.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

На встрече отметили высокий уровень дружественных и братских отношений между нашими странами, наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в экономической сфере, особенно в горнодобывающем секторе.

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов дал подробную информацию о деятельности общества и рассказал о проектах, реализуемых с целью развития горнодобывающего сектора.

Председатель правления отметил, что в течение 2021-2027 годов ЗАО AzerGold планирует ввести в эксплуатацию еще 6 месторождений золота, включая сульфидную фазу золоторудного месторождения "Човдар", а также 1 полиметаллическое и 4 месторождения медных руд.

Далее председатель правления акционерного общества Eti Bakır Шереф Ченгиз дал подробную информацию о возглавляемой им компании, рассказал о лидирующей позиции компании в меднодобывающей и металлургической промышленности Турции и региона.

Ченгиз отметил, что соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджана и акционерным обществом Eti Bakır, подписанное в прошлом месяце в Анкаре в рамках турецко-азербайджанского бизнес-форума, внесет важный вклад в партнерство в горнодобывающем секторе. Турецкий гость заявил о готовности поддержать разработку медных месторождений и развитие металлургической промышленности.

Закир Ибрагимов отметил, что Карабахский регион, освобожденный в результате победы нашей армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, обладает большим экономическим потенциалом, и имеющиеся ресурсы открывают широкие возможности для двустороннего сотрудничества в горнодобывающем секторе. Председатель правления отметил, что ЗАО AzerGold как государственная компания всегда готова сотрудничать с турецким компаниям в этой сфере.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам изучения передовых технологий, применяемых в горнодобывающей сфере, геологоразведочных работ.

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Версия на английском языке Turkey intends to support development of metallurgy in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycanda metallurgiyanın inkişafına dəstək vermək istəyir

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