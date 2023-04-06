Три компании получили статус резидента в Сумгайытском химико-промышленном парке

Три субъекта предпринимательства получили статус резидента в Сумгайытском химическом промышленном парке, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Три субъекта предпринимательства получили статус резидента в Сумгайытском химическом промышленном парке, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, таким образом, число резидентов парка достигло 35.

ООО Az-Kom Servis построит предприятие по производству базового масла марок SN 150, SN 350 и SN 500 в результате переработки отработанного масла, а также битума и дизельного топлива, ООО Neo Project – по производству композитной арматуры (фиберглас) и сетки различных размеров, а ООО Sakuraz Green Energy - по восстановлению литиевых аккумуляторов.