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Toyota возобновила работу заводов после системного сбоя

Toyota возобновила работу заводов после системного сбоя Японский автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу своих предприятий, сборка на которых была остановлена ранее после системного сбоя.
Промышленность
30 августа 2023 г. 04:35
Toyota возобновила работу заводов после системного сбоя

Японский автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу своих предприятий, сборка на которых была остановлена ранее после системного сбоя.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении концерна.

С утренней смены в обычном режиме работают 12 из 14 заводов, еще два в префектурах Фукуока и Киото возобновят работу ближе к концу дня.

Утром 29 августа из-за сбоя остановились практически все производственные мощности Toyota в Японии. Работать продолжали только две линии на заводе в префектуре Фукуока и одна линия на заводе дочерней компании Daihatsu в Киото.

Toyota продолжает выяснять причину сбоя. Компания не считает, что он был вызван кибератакой.

В концерне принесли извинения клиентам и поставщикам.

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