Toyota возобновила работу заводов после системного сбоя

Японский автопроизводитель Toyota Motor возобновил работу своих предприятий, сборка на которых была остановлена ранее после системного сбоя.
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С утренней смены в обычном режиме работают 12 из 14 заводов, еще два в префектурах Фукуока и Киото возобновят работу ближе к концу дня.
Утром 29 августа из-за сбоя остановились практически все производственные мощности Toyota в Японии. Работать продолжали только две линии на заводе в префектуре Фукуока и одна линия на заводе дочерней компании Daihatsu в Киото.
Toyota продолжает выяснять причину сбоя. Компания не считает, что он был вызван кибератакой.
В концерне принесли извинения клиентам и поставщикам.