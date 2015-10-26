​Toyota вернула себе звание лидера по объему мировых продаж автомобилей

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Компания Toyota вернула себе звание мирового лидера по объему продаж автомобилей, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Ранее по итогам первого полугодия японскую группу обогнал Volkswagen, однако он испытал падение из-за скандала с программным обеспечением.

Toyota Motor Corp. по итогам девяти месяцев 2015 года вернула себе звание ведущей автокомпании по объемам продаж на фоне скандала вокруг Volkswagen, передает Bloomberg. Японская группа сообщила о том, что продала 7,49 млн. машин, в то время как немецкий концерн достиг показателя в 7,43 млн.

По итогам первого полугодия 2015 года концерн Volkswagen обошел по объему поставок японскую компанию, однако в сентябре у него возникли проблемы из-за дефектного программного обеспечения.