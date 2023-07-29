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Toyota стала крупнейшим автопроизводителем в мире

Toyota стала крупнейшим автопроизводителем в мире Компания Toyota по итогам первого полугодия 2023 года стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, опередив немецкий Volkswagen AG и других конкурентов.
Промышленность
29 июля 2023 г. 08:28
Toyota стала крупнейшим автопроизводителем в мире

Компания Toyota по итогам первого полугодия 2023 года стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, опередив немецкий Volkswagen AG и других конкурентов.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

Toyota заявила, что за шесть месяцев продала 5,42 млн автомобилей по всему миру, включая автомобили, проданные под брендами Daihatsu и Hino. В сравнении с прошлым годом, автопроизводителю удалось реализовать на 5,5% больше машин.

Японский автопроизводитель заявил, что рост продаж был достигнут за счет увеличения производственных мощностей по всему миру.

Для сравнения, Volkswagen за первое полугодие 2023 года продал всего 4,37 млн ​​автомобилей – на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Мировой объем производства группы Toyota увеличился на 10,3% до рекордных 5,63 млн единиц. Его производство за пределами Японии также достигло рекордного уровня в 3,53 млн автомобилей.

Продажи компании на родном японском рынке выросли на 26,9%, до 1,21 млн автомобилей. Интересно, что рост продаж на внешних рынках составил всего 0,6% в связи с незначительным падением спроса на машины в Китае. Стоит отметить, что благодаря электрическому Lexus RZ, продажи электромобилей Toyota выросли более чем в пять раз и составили 46 171 единиц за отчетный период.

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