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Toyota собралась обогнать Tesla

Toyota собралась обогнать Tesla Toyota собирается представить электромобиль с твердотельным аккумулятором в следующем году. Эта технология поможет компании обогнать Tesla и стать лидером рынка
Промышленность
16 декабря 2020 г. 07:49
Toyota собралась обогнать Tesla

Toyota собирается представить электромобиль с твердотельным аккумулятором в следующем году. Эта технология поможет компании обогнать Tesla и стать лидером рынка.

Как передает Report, об этом пишет Nikkei Asia.

Аккумулятор позволит преодолеть расстояние в 500 километров без остановки, а его полная зарядка займет 10 минут. Электромобили Toyota будут иметь запас хода более чем в два раза превышающий ход электрокаров на литий-ионных батареях. При этом кузов будет компактным.

Ранее рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500.

С начала года акции компании выросли примерно на 667 процентов. Текущая рыночная капитализация Tesla выше, чем у Toyota и Ford. В начале декабря Маск предупредил сотрудников о рисках обвала акций автогиганта. Работники должны сосредоточиться на получении прибыли и сокращать расходы, считает бизнесмен.

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