Toyota построит новый завод в США по производству аккумуляторов за $1,29 млрд

Японский автоконцерн Toyota Motor построит в американском штате Северная Каролина новый завод по производству аккумуляторных батарей, инвестировав в проект 1,29 млрд долларов США.

Японский автоконцерн Toyota Motor построит в американском штате Северная Каролина новый завод по производству аккумуляторных батарей, инвестировав в проект 1,29 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявила японская автомобильная компания.

Отмечается, что мощности завода, который планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году, позволят производить литий-ионные аккумуляторы для 200 тыс автомобилей в год. На первой стадии завод будет оснащен четырьмя сборочными линиями, однако в перспективе планируется довести их число до шести. Это, по словам компании, позволит довести общий объем производства батарей до отметки, позволяющей укомплектовать до 1,2 млн автомобилей в год.