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Toyota построит новый завод в США по производству аккумуляторов за $1,29 млрд

Toyota построит новый завод в США по производству аккумуляторов за $1,29 млрд Японский автоконцерн Toyota Motor построит в американском штате Северная Каролина новый завод по производству аккумуляторных батарей, инвестировав в проект 1,29 млрд долларов США.
Промышленность
7 декабря 2021 г. 06:23
Toyota построит новый завод в США по производству аккумуляторов за $1,29 млрд

Японский автоконцерн Toyota Motor построит в американском штате Северная Каролина новый завод по производству аккумуляторных батарей, инвестировав в проект 1,29 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявила японская автомобильная компания.

Отмечается, что мощности завода, который планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году, позволят производить литий-ионные аккумуляторы для 200 тыс автомобилей в год. На первой стадии завод будет оснащен четырьмя сборочными линиями, однако в перспективе планируется довести их число до шести. Это, по словам компании, позволит довести общий объем производства батарей до отметки, позволяющей укомплектовать до 1,2 млн автомобилей в год.

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