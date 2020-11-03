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Toyota намерена в разы увеличить выпуск автомобилей на топливных элементах

Toyota намерена в разы увеличить выпуск автомобилей на топливных элементах Автоконцерн планирует наращивать объемы производства в этой области за счет коммерческих транспортных средств
Промышленность
3 ноября 2020 г. 11:10
Toyota намерена в разы увеличить выпуск автомобилей на топливных элементах

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor намерен в 10 раз увеличить объемы производства своих автомобилей на топливных элементах.

Как передает Report, об этом во вторник сообщает газета Yomiuri.

Отмечается, что объемы выпуска этих автомобилей могут быть увеличены с 3 до 30 тыс. в год. При этом автоконцерн планирует наращивать объемы производства в этой области за счет коммерческих транспортных средств, таких как автобусы, подчеркивает газета.

Toyota запустила первое массовое производство автомобилей на топливных элементах в 2014 году.

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Версия на азербайджанском языке “Toyota” yanacaq elementli avtomobil istehsalını 10 dəfə artıracaq

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