Toyota намерена в разы увеличить выпуск автомобилей на топливных элементах

Автоконцерн планирует наращивать объемы производства в этой области за счет коммерческих транспортных средств

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor намерен в 10 раз увеличить объемы производства своих автомобилей на топливных элементах.

Как передает Report, об этом во вторник сообщает газета Yomiuri .

Отмечается, что объемы выпуска этих автомобилей могут быть увеличены с 3 до 30 тыс. в год. При этом автоконцерн планирует наращивать объемы производства в этой области за счет коммерческих транспортных средств, таких как автобусы, подчеркивает газета.

Toyota запустила первое массовое производство автомобилей на топливных элементах в 2014 году.