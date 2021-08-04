Товарооборот в Баку вырос на 3%

В январе-июне 2021 года товарооборот в Баку вырос на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 11 007,3 млн манатов.

В январе-июне 2021 года товарооборот в Баку вырос на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 11 007,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Стоимость проданного в торговой сети продовольствия, напитков и табачных изделий увеличилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 5 710,4 млн манатов, непродовольственных товаров возросла на 0,4% и составила 5 296,9 млн манатов.

Согласно статданным, 35,9% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 42,5% - торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 21,6 % - на продуктовых рынках столицы.