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    TİKA передала азербайджанским пчеловодам 35 аппаратов по сбору меда

    Сердар Чам: Сотрудничество с Азербайджаном в этой области идет успешно

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Глава турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Сердар Чам в рамках визита в Азербайджан встретился с азербайджанскими пчеловодами.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт агентства, встреча состоялась в Сумгайыте.

    На встрече С.Чам отметил успешное сотрудничество с пчеловодами Азербайджана в сфере сохранения кавказских традиций пчеловодства. На встрече также было объявлено о предоставлении 35 аппаратов по сбору меда азербайджанским пчеловодам.

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