TİKA передала азербайджанским пчеловодам 35 аппаратов по сбору меда

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Глава турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Сердар Чам в рамках визита в Азербайджан встретился с азербайджанскими пчеловодами.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт агентства, встреча состоялась в Сумгайыте.

На встрече С.Чам отметил успешное сотрудничество с пчеловодами Азербайджана в сфере сохранения кавказских традиций пчеловодства. На встрече также было объявлено о предоставлении 35 аппаратов по сбору меда азербайджанским пчеловодам.