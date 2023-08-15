О нас

Tesla выпустит более дешевые версии электромобилей S и X в Северной Америке

Tesla выпустит более дешевые версии электромобилей S и X в Северной Америке Американская компания Tesla выпустит в продажу более дешевые электромобили моделей S и X в США и Канаде.
Промышленность
15 августа 2023 г. 11:20
Tesla выпустит более дешевые версии электромобилей S и X в Северной Америке

Американская компания Tesla выпустит в продажу более дешевые электромобили моделей S и X в США и Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

Новые электромобили на 10 тыс. долларов дешевле стандартных версий и имеют упрощенные технические характеристики, в частности меньшую дальность пробега и более медленное ускорение. Седан упрощенной модели S в США и Канаде можно будет приобрести уже в августе за 78,4 тыс. долларов, а продажи более дешевой версии внедорожника модели X стоимостью 88,4 тыс. долларов начнутся в сентябре.

По данным агентства Bloomberg, выпуск более дешевых электромобилей связан с тем, что на классические модели S и X пришлось менее 5% продаж во втором квартале текущего года. На них в отличие от моделей Y и 3 компания не предлагает скидок, что снижает их привлекательность для американских клиентов.

14 августа Tesla снизила цену на модель Y в Китае на 1,9 тыс. долларов. В конце 2022 года компания начала вести ценовую войну с другими автопроизводителями на китайском рынке, продавая некоторые модели в Китае на 50% дешевле, чем в Европе и США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tesla to release cheaper versions of S and X electric vehicles in North America

Самое важное

Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
14 августа 2023 г. 18:39
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
14 августа 2023 г. 16:42
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
14 августа 2023 г. 14:12
Акиф Исламзаде награжден орденом Шохрат
Акиф Исламзаде награжден орденом "Шохрат"
14 августа 2023 г. 14:12
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
14 августа 2023 г. 12:15
МИД: Армения создала военные и другие препятствия на дороге Агдам-Ханкенди
МИД: Армения создала военные и другие препятствия на дороге Агдам-Ханкенди
14 августа 2023 г. 10:45
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi