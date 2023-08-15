Tesla выпустит более дешевые версии электромобилей S и X в Северной Америке

Американская компания Tesla выпустит в продажу более дешевые электромобили моделей S и X в США и Канаде.

Американская компания Tesla выпустит в продажу более дешевые электромобили моделей S и X в США и Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

Новые электромобили на 10 тыс. долларов дешевле стандартных версий и имеют упрощенные технические характеристики, в частности меньшую дальность пробега и более медленное ускорение. Седан упрощенной модели S в США и Канаде можно будет приобрести уже в августе за 78,4 тыс. долларов, а продажи более дешевой версии внедорожника модели X стоимостью 88,4 тыс. долларов начнутся в сентябре.

По данным агентства Bloomberg, выпуск более дешевых электромобилей связан с тем, что на классические модели S и X пришлось менее 5% продаж во втором квартале текущего года. На них в отличие от моделей Y и 3 компания не предлагает скидок, что снижает их привлекательность для американских клиентов.

14 августа Tesla снизила цену на модель Y в Китае на 1,9 тыс. долларов. В конце 2022 года компания начала вести ценовую войну с другими автопроизводителями на китайском рынке, продавая некоторые модели в Китае на 50% дешевле, чем в Европе и США.