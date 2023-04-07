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Tesla в целях экономии будет использовать батареи на основе железа

Tesla в целях экономии будет использовать батареи на основе железа Компания Tesla планирует в больших объемах использовать в производстве электромобилей более дешевые аккумуляторы на основе железа.
Промышленность
7 апреля 2023 г. 08:36
Tesla в целях экономии будет использовать батареи на основе железа

Компания Tesla планирует в больших объемах использовать в производстве электромобилей более дешевые аккумуляторы на основе железа.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Крупнейший в мире производитель электромобилей будет использовать батареи LFP на основе железа для тяжелых электрических грузовиков "маленького радиуса действия".

Сейчас Tesla использует аккумуляторы на основе никеля для большинства своих машин. Среди ключевых преимуществ батарей LFP - существенно меньшие цены и большое количество продукции на рынке.

В прошлом месяце компания Tesla заявила, что вдвое сократит затраты на будущие поколения электромобилей, которые будут производиться на ее заводах в Мексике и других странах.

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Версия на английском языке Tesla to use iron-based batteries in electric cars
Версия на азербайджанском языке “Tesla” dəmir əsaslı batareyalardan istifadə edəcək

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