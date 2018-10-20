Территория STAR объявлена Особой индустриальной зоной

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Территория, где расположен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "STAR", принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR, объявлена Особой индустриальной зоной.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана под номером 190, изданном в "Resmi qazete".

"Объявить территорию, расположенную в районе Алиага провинции Измир и дополнительно территории, границы которых обозначены на карте, Особой индустриальной зоной SOCAR Turkey Enerji A.Ş., согласно статье 4/Ç закона под номером 4737 от 9/1/2002", - отмечается в решении.