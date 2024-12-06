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"Темиз шехер": Необходимы меры по обновлению автопарка страны

"Темиз шехер": Необходимы меры по обновлению автопарка страны Статданные за 2023 год говорят о том, что порядка 15% транспортного парка Азербайджана приходится на автомобили возрастом до 10 лет, что указывает на необходимость принятия мер по его обновлению.
Промышленность
6 декабря 2024 г. 12:49
Темиз шехер: Необходимы меры по обновлению автопарка страны

Статданные за 2023 год говорят о том, что порядка 15% транспортного парка Азербайджана приходится на автомобили возрастом до 10 лет, что указывает на необходимость принятия мер по его обновлению.

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления ОАО "Темиз Шехер" Мирза Лачынов.

По его словам, ежегодно в стране происходит в среднем 1 600 дорожно-транспортных происшествий, что приводит к росту числа непригодных к эксплуатации автомобилей.

Лачынов также затронул программу утилизации транспортных средств, в реализации которой определены три основных направления: повышение уровня безопасности дорожного движения, совершенствование экологической обстановки и стимулирование местного автопроизводства.

"В подготовке программы приняли участие представители до 15 государственных органов и учреждений, а также специалисты и эксперты. Ее основной целью является обеспечение утилизации изношенных, технически и экологически непригодных к использованию транспортных средств", - сказал он.

Лачынов добавил, что утилизация является добровольной, бесплатной и осуществляется по принципу очередности: "В целях упрощения процесса передачи транспортных средств на утилизацию разработан и сдан в пользование портал www.nvu.gov.az".

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Версия на азербайджанском языке "Təmiz Şəhər": Avtomobil parkının yenilənməsi üçün tədbirlər zəruridir

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