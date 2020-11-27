"Сумгайытский парк технологий" создал еще одну компанию

Его уставный капитал составляет 100 тыс. манатов, а законным представителем является Рауф Сурхай оглу Атакишиев (директор STP)

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО STP-AH.

Как сообщает Report, компания зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и ООО “Сумгайытский парк технологий” – в технопарке в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиева города Сумгайыт.

Его уставный капитал составляет 100 тыс. манатов, а законным представителем является Рауф Сурхай оглу Атакишиев (директор STP).

Таким образом, число дочерних компаний STP достигло 4. Ранее по данному адресу были зарегистрированы ООО “STP Aliminium”, “STP Global Cable” и "STP Metal Structures". Уставный капитал каждой из них составляет 100 тыс. манатов, а законными представителями являются Р.С.Атакишиев, Идрис Ага оглу Мустафаев и Фарид Фахраддин оглу Агаев.