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"Сумгайытский парк технологий" создал еще одну компанию

"Сумгайытский парк технологий" создал еще одну компанию Его уставный капитал составляет 100 тыс. манатов, а законным представителем является Рауф Сурхай оглу Атакишиев (директор STP)
Промышленность
27 ноября 2020 г. 12:18
Сумгайытский парк технологий создал еще одну компанию

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО STP-AH.

Как сообщает Report, компания зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и ООО “Сумгайытский парк технологий” – в технопарке в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиева города Сумгайыт.

Его уставный капитал составляет 100 тыс. манатов, а законным представителем является Рауф Сурхай оглу Атакишиев (директор STP).

Таким образом, число дочерних компаний STP достигло 4. Ранее по данному адресу были зарегистрированы ООО “STP Aliminium”, “STP Global Cable” и "STP Metal Structures". Уставный капитал каждой из них составляет 100 тыс. манатов, а законными представителями являются Р.С.Атакишиев, Идрис Ага оглу Мустафаев и Фарид Фахраддин оглу Агаев.

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Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt Texnologiyalar Parkı" daha bir şirkət yaradıb

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