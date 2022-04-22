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Суд отклонил иск аудиторской компании о взыскании денег с AzerGold

Суд отклонил иск аудиторской компании о взыскании денег с AzerGold Иск ООО PKF Audit Azerbaijan к ЗАО AzerGold был отклонен Бакинским коммерческим судом.
Промышленность
22 апреля 2022 г. 10:19
Суд отклонил иск аудиторской компании о взыскании денег с AzerGold

Иск ООО PKF Audit Azerbaijan к ЗАО AzerGold был отклонен Бакинским коммерческим судом.

Как сообщает Report, суд не удовлетворил иск аудиторской компании против госкомпании по требованию о взыскании задолженности в размере 28 тысяч манатов по договору от 6 июня 2018 года о закупке консультационных услуг, связанных с разведочными работами, проводимыми с целью обнаружения новых месторождений, и исследовательскими работами, проводимыми по существующим перспективным направлениям.

Дело было рассмотрено на открытом судебном заседании в Бакинском коммерческом суде под председательством судьи Фарруха Гасымова.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə “AzerGold”a qarşı qaldırılmış pul tələbi iddiasını rədd edib

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