Subaru сократит выпуск машин

Нехватка полупроводников связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения

Японская автомобилестроительная корпорация Subaru приняла решение из-за нехватки полупроводников сократить производство на одном из своих заводов внутри страны, а также на предприятии в американском штате Индиана.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Kyodo , эта мера будет действовать по меньшей мере до конца января.

Ранее из-за глобальной нехватки полупроводников крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor начала сокращать выпуск продукции на своем заводе в Техасе, Honda Motor и Nissan Motor урезают выпуск машин на предприятиях соответственно в японских префектурах Миэ и Канагава.

Honda Motor также изучает вопрос о сокращении производства на своих заводах в Канаде, Китае и США.