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Subaru приостановит работу трех заводов в Японии из-за нехватки комплектующих

Subaru приостановит работу трех заводов в Японии из-за нехватки комплектующих Автомобилестроительный концерн Subaru принял решение остановить с 2 по 3 июня работу трех заводов, расположенных в префектуре Гумма на востоке Японии, в связи с нехваткой комплектующих.
Промышленность
1 июня 2022 г. 12:28
Subaru приостановит работу трех заводов в Японии из-за нехватки комплектующих

Автомобилестроительный концерн Subaru принял решение остановить с 2 по 3 июня работу трех заводов, расположенных в префектуре Гумма на востоке Японии, в связи с нехваткой комплектующих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте концерна.

По данным агентства Kyodo, нехватка, в частности, вызвана распространением нового коронавируса в Китае и обусловленными этим логистическими проблемами.

24 марта о приостановке работы на 16 сборочных линиях на десяти заводах в Японии из-за нехватки комплектующих объявил автоконцерн Toyota Motor.

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Версия на английском языке Subaru suspends operation of 3 plants in Japan due to parts shortages

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