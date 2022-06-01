Subaru приостановит работу трех заводов в Японии из-за нехватки комплектующих

Автомобилестроительный концерн Subaru принял решение остановить с 2 по 3 июня работу трех заводов, расположенных в префектуре Гумма на востоке Японии, в связи с нехваткой комплектующих.

Автомобилестроительный концерн Subaru принял решение остановить с 2 по 3 июня работу трех заводов, расположенных в префектуре Гумма на востоке Японии, в связи с нехваткой комплектующих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте концерна.

По данным агентства Kyodo, нехватка, в частности, вызвана распространением нового коронавируса в Китае и обусловленными этим логистическими проблемами.

24 марта о приостановке работы на 16 сборочных линиях на десяти заводах в Японии из-за нехватки комплектующих объявил автоконцерн Toyota Motor.