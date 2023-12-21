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Стоимость экспорта Сумгайытского химического промпарка превысила 3 млрд манатов

Стоимость экспорта Сумгайытского химического промпарка превысила 3 млрд манатов На сегодняшний день из Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, экспортирована продукция на сумму 3,3 млрд манатов.
Промышленность
21 декабря 2023 г. 09:59
Стоимость экспорта Сумгайытского химического промпарка превысила 3 млрд манатов

На сегодняшний день из Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, экспортирована продукция на сумму 3,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Сегодня исполняется 12 лет со дня создания Сумгайытского химического промышленного парка - первого промышленного парка нашей страны, созданного по распоряжению президента Ильхама Алиева. За этот период результаты деятельности парка внесли значительный вклад в диверсификацию нашей экономики, развитие ненефтяного сектора, повышение занятости, организацию инновационного производства и снижение зависимости от импорта. На сегодняшний день в парк было инвестировано около 5,8 млрд манатов, осуществлен объем продаж на сумму 9,5 млрд манатов, создано более 6 600 постоянных рабочих мест", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkından ixracın dəyəri 3 milyard manatı keçib

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