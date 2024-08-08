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Статус резидента в промзонах Азербайджана в этом году получили 20 компаний

Статус резидента в промзонах Азербайджана в этом году получили 20 компаний В январе-июле этого года статус резидента в промышленных зонах, находящихся в подчинении Агентства развития экономических зон, присвоен 20 субъектам предпринимательства.
Промышленность
8 августа 2024 г. 16:40
Статус резидента в промзонах Азербайджана в этом году получили 20 компаний

В январе-июле этого года статус резидента в промышленных зонах, находящихся в подчинении Агентства развития экономических зон, присвоен 20 субъектам предпринимательства.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, инвестиции резидентов в промзоны ожидаются в объеме 118 млн манатов. Постоянными рабочими местами будут обеспечены более 1000 человек.

За отчетный период 10 компаний стали резидентами Агдамского промышленного парка, 5 - промпарка "Экономическая зона Аразская долина", по одной - Сумгайытского химического промышленного парка, Пираллахинского промпарка, 2 - Масаллинского промышленного квартала, 1 - Сабирабадского промышленного квартала.

Резиденты будут производить в промзонах фибробетонные и полистиролбетонные блоки, сухие строительные смеси, металлические электрические столбы, ортопедические матрасы и мягкую мебель и другую продукцию.

На сегодняшний день статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 150 субъектов предпринимательства с инвестиционной стоимостью более 7,8 млрд манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 ayda sənaye zonalarında 20 şirkətə rezident statusu verilib

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