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США и Южная Корея договорились о совместной разработке гражданских самолетов

США и Южная Корея договорились о совместной разработке гражданских самолетов Соединенные Штаты и Южная Корея подписали соглашение о совместной разработке и эксплуатации перспективных гражданских самолетов.
Промышленность
8 января 2023 г. 08:55
США и Южная Корея договорились о совместной разработке гражданских самолетов

Соединенные Штаты и Южная Корея подписали соглашение о совместной разработке и эксплуатации перспективных гражданских самолетов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации (FAA).

FAA указывает, что партнерство с Управлением гражданской авиации Кореи по разработке самолетов и безопасности полетов было заключено в рамках усовершенствования системы воздушной мобильности.

"Сотрудничество с международными партнерами имеет решающее значение для интеграции новых технологий", - говорится в заявлении.

Стороны договорились расширить обмен информацией о передовых воздушных разработках, совместно следить за безопасностью при реализации таких проектов.

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