​США и Китай начали торговую войну

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Китай планирует предпринять ответные меры на решение США о резком увеличении импортных тарифов на сталь из Китая. Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, сейчас китайский товарный рынок переживает серьезное крушение.

Стоимость железной руды в понедельник упала на 7%, за месяц падение достигло 30%. Арматурная сталь за месяц подешевела на 32%, а сегодня цены упали на 5%. Эксперты предрекают, что падение цен на эти товары усилится.

Эксперты давно предупреждали Китай, что избыточные мощности рано или поздно приведут к сильнейшему падению цен и удару по всей отрасли. Но цены держались у уровней, при которых производители все еще получали прибыль.

После того как размер пошлины вырос до 522%, поставки стали из Китая в США фактически оказались заблокированы.

Напомним, что министерство торговли США резко увеличило размер импортных тарифов на китайскую сталь, тем самым удовлетворив иск, поданный в июле 2015 г. со стороны крупнейших сталелитейных компаний – US Steel, AK Steel Corp, ArcelorMittal USA, Nucor Corp и Steel Dynamics Inc.

После решения США власти КНР начали думать над ответными мерами, которые могли бы негативно сказаться на фондовом рынке США, тем самым вынуждая инвесторов задуматься о перераспределении капитала. Кроме того, Китай и США изо всех сил стараются не допускать падения фондового рынка, который считают индикатором "создания богатства" в рамках национальной экономики. Совершенно неясно, что последует за введением заградительных пошлин со стороны США, но, вполне возможно, мир оказался на пороге новой торговой войны.