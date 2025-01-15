О нас

SpaceX запустила первый спутник турецкого Baykar

SpaceX запустила первый спутник турецкого Baykar Первый спутник компании Fergani Space, структуры с участием турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar, запущен в космос ракетой компании SpaceX.
Промышленность
15 января 2025 г. 08:23
SpaceX запустила первый спутник турецкого Baykar

Первый спутник компании Fergani Space, структуры с участием турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar, запущен в космос ракетой компании SpaceX.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Anadolu.

Запуск произведен с базы Ванденберг в США. Спутник отправлен в космос в рамках миссии Transporter-12.

"После достижения 20-летней цели мы продвинулись немного дальше и начали космические исследования", - сообщил председатель совета директоров компании Baykar Сельджук Байрактар, комментируя запуск спутника.

По его словам, в рамках проекта Fergani турецкая компания намерена создать систему глобального позиционирования. Он также сообщил, что испытание двигателя для спутника Fergani на перекиси водорода было проведено в мае 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “SpaceX” Türkiyənin “Baykar” şirkətinin ilk peykini kosmosa buraxıb

Другие новости из категории

Резидент Агдамского промышленного парка начал экспорт продукции
Резидент Агдамского промышленного парка начал экспорт продукции
14 января 2025 г. 16:18
Airbus поставил заказчикам в прошлом году 766 самолетов
Airbus поставил заказчикам в прошлом году 766 самолетов
10 января 2025 г. 04:17
 В Азербайджане производство сахара сократилось на 6%
 В Азербайджане производство сахара сократилось на 6%
6 января 2025 г. 10:21
Производство макарон в Азербайджане выросло на 30%
Производство макарон в Азербайджане выросло на 30%
6 января 2025 г. 09:55
В Азербайджане объем производства мучных кондитерских изделий увеличился на 1,2%
В Азербайджане объем производства мучных кондитерских изделий увеличился на 1,2%
6 января 2025 г. 09:25
В Азербайджане производство сливочного масла увеличилось на 9%
В Азербайджане производство сливочного масла увеличилось на 9%
4 января 2025 г. 10:45
В Азербайджане увеличилось производство сыра и творога
В Азербайджане увеличилось производство сыра и творога
3 января 2025 г. 17:36
В Азербайджане обнародованы объемы производства растительного масла и маргарина 
В Азербайджане обнародованы объемы производства растительного масла и маргарина 
3 января 2025 г. 15:10
Азербайджан нарастил производство электрических проводов более чем на 10%
Азербайджан нарастил производство электрических проводов более чем на 10%
2 января 2025 г. 18:38
Производство стекла в Азербайджане выросло на 28%
Производство стекла в Азербайджане выросло на 28%
2 января 2025 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi