Создан Пираллахинский промышленный парк

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка.

Как сообщает Report, цель заключается в устойчивом развитии ненефтяных отраслей промышленности, дальнейшем расширении предпринимательской деятельности в области промышленности, создании конкурентоспособных и инновационных отраслей промышленности, основанных на передовых технологиях, в том числе развитии и поддержке фармацевтической промышленности, сокращении зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрении местного производства в удовлетворении потребностей населения в лекарственных средствах и повышении занятости населения в области производства.

В распоряжении отмечается, что Пираллахинский промышленный парк является территорией, обладающей необходимой инфраструктурой и управленческими структурами для осуществления предпринимательской деятельности, используемой для производства конкурентоспособной продукции и оказания услуг в области промышленности, в том числе фармацевтической промышленности, путем применения современных технологий, а также для создания перерабатывающих предприятий, содействующей эффективной деятельности и развитию предпринимателей.

Меры по организации, развитию деятельности Пираллахинского промышленного парка и управлению ею осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "Сумгайытский химический промышленный парк", созданный в подчинении министерства экономики Азербайджанской Республики указом президента Азербайджанской Республики "О создании Сумгайытского химического промышленного парка" от 21 декабря 2011 года номер 548.

В распоряжении Кабинету министров поручено для функционирования Пираллахинского промышленного парка в двухмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование Общества с правом передачи в аренду земельного участка площадью 30 гектаров по улице Самеда Вургуна в Пираллахинском районе города Баку и проинформировать об этом президента Азербайджанской Республики.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры в целях обеспечения создания на территории Пираллахинского промышленного парка внешней и внутренней инфраструктуры (объекты электрической и тепловой энергии, газо- и водоснабжения, канализации, связи, пожарной охраны, производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) и оказать другие услуги для эффективного осуществления предпринимательской деятельности.

Министерству также поручено оказать Обществу содействие в организации, развитии деятельности Пираллахинского промышленного парка и управлении ею, обеспечить осуществление мер, связанных с определением приоритетных направлений по производимой и перерабатываемой промышленной продукции и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения организации деятельности Пираллахинского промышленного парка, приведения данной территории в пригодное для использования состояние, создания внешней и внутренней инфраструктуры (объекты электрической и тепловой энергии, газо- и водоснабжения, канализации, связи, пожарной охраны, производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству экономики Азербайджанской Республики первоначально будет выделено 4 млн. манатов.