Состоялось очередное заседание НС ”Азербайджанской промышленной корпорации"

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация" под председательством председателя организации Натига Амирова в формате видеоконференции

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация" под председательством председателя организации Натига Амирова в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на корпорацию.

Согласно информации, на заседании обсуждены перспективы развития алюминиевой промышленности, являющейся одним из основных направлений деятельности акционерного общества, привлечение в эту сферу иностранных инвесторов и участие корпорации в качестве акционера в совместных проектах, меры по стимулированию сотрудников, планы дальнейшей деятельности ООО ASK Tütün и ООО ASK Aqro, принадлежащих корпорации.