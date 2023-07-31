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Состоялось очередное заседание НС ”Азербайджанской промышленной корпорации"

Состоялось очередное заседание НС ”Азербайджанской промышленной корпорации" Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация" под председательством председателя организации Натига Амирова в формате видеоконференции
Промышленность
31 июля 2023 г. 17:35
Состоялось очередное заседание НС ”Азербайджанской промышленной корпорации

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ОАО ”Азербайджанская промышленная корпорация" под председательством председателя организации Натига Амирова в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на корпорацию.

Согласно информации, на заседании обсуждены перспективы развития алюминиевой промышленности, являющейся одним из основных направлений деятельности акционерного общества, привлечение в эту сферу иностранных инвесторов и участие корпорации в качестве акционера в совместных проектах, меры по стимулированию сотрудников, планы дальнейшей деятельности ООО ASK Tütün и ООО ASK Aqro, принадлежащих корпорации.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası”nın Müşahidə Şurasının növbəti iclası olub

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