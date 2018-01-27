Состоится собрание акционеров Holcim (Azerbaijan)

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 15 марта в 10:00 состоится общее собрание акционеров ОАО Holcim (Azerbaijan).

Как сообщает Report, информация об этом распространена в официальной прессе.

Сообщается, что собрание состоится в конференц-зале отеля Hyatt Regency по адресу Баку, ул.Измира, 1033.

В повестку собрания входят избрание председателя общего собрания, утверждение изменений в Наблюдательном совете и уставе компании, отчета по итогам 2017 года.

Напомним, что крупнейший производитель цемента в Азербайджане - компания Holcim (Azerbaijan) создана в 2000 году. Уставный капитал компании равен 31,813 млн манатов. Акционерами компании являются Lafarge Holcim (66%) и Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (10%), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) (10%), физические лица (14%).