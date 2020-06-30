​SOCAR увеличил долю в SOCAR Polymer

В прошлом году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) увеличила долю участия в некоторых дочерних предприятиях.

Как сообщает Report, об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности SOCAR за 2019 год.

SOCAR увеличила свою долю в SOCAR Polymer с 52,15% до 57,01%.

Отметим, что ООО SOCAR Polymer создано в июле 2013 года для ускорения развития химической промышленности в Азербайджане. Проект SOCAR Polymer включает в себя полипропиленовый завод с годовой производственной мощностью 184 тыс. тонн и завод по производству полиэтилена высокой плотности с годовой производительностью 120 тыс. тонн.