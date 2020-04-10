​SOCAR Turkey изменил экспортные маршруты

Вследствие пандемии коронавирусной инфекции Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) переориентировала экспорт производимой в Турции нефтехимической продукции (комплекс Petkim, основная доля которой принадлежит SOCAR- REP.) с европейского на восточные рынки.

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" сказал генеральный исполнительный директор "дочки" SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Energy A.Ş. Заур Гахраманов.

"Мы экспортировали 50% нашей нефтехимической продукции в европейские страны, в основном, Германию, Италию и Испанию. Но они в числе стран, наиболее пострадавших от пандемии. Поэтому мы изменили экспортный маршрут", - сказал Гахраманов.

Он отметил, что экспорт нефтехимической продукции переориентирован на восточные страны: "Мы надеемся, что после завершения пандемии коронавируса сможем вернуться на прежние рынки. Но на этот период надо найти альтернативные пути. После коронавируса увидим новый мир с экономической и политической точки зрения. Мы должны быть готовы к этому".

Глава SOCAR Turkey напомнил, что SOCAR действует во всех областях энергетики в Турции: "Пандемия повлияла на все отрасли. В сфере природного газа наблюдается немного другая картина. Хотя потребление природного газа в промышленности сократилось, баланс сохраняется, поскольку люди сидят дома и используют газ. Если взглянуть на нефтехимическую отрасль, то в последние дни мы видим рост спроса на сырье у производителей медицинских изделий".

З.Гахраманов также отметил, что до сих пор все эти потребности удовлетворял Petkim, который и впредь продолжит деятельность в этом направлении.