SOCAR выбран РМС подрядчиком по строительству метанолового завода в России

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые выбрана РМС подрядчиком по строительству крупного метанолового завода в России.

Как сообщает Report, производственная мощность завода, которую планирует построить компания "Газ Синтез" в городе Высоцк Ленинградской области, составит 1,83 млн тонн в год.

В данном проекте SOCAR выступил в качестве PMC подрядчика, став первой азербайджанской компанией-РМС подрядчиком на территории России. РМС контракт подразумевает управление проектом, включая управление ресурсами заказчика и подрядчиков с ответственностью за результат. SOCAR предоставляет сервис по управлению проектом на всех стадиях, который включает в себя планирование управления и исполнения проекта, организацию исполнения планов, мониторинг, контроль, управление изменениями для достижения результатов проекта в срок, в рамках бюджета и с требуемыми параметрами качества.

Привлечение компании SOCAR в качестве PMC подрядчика стало вполне закономерным. Для участия в данном проекте была создана команда высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт в таких проектах, как SOCAR Polymer, SOCAR GPC, SOCAR Carbamide и SOCAR Methanol. Обладая высоким уровнем специализации в реализации крупных проектов, наши специалисты предоставили лучшее предложение по комплексным услугам управления проектом, составив конкуренцию таким компаниям, как Fluor, Tecnimont, Foster Wheeler. Таким образом, SOCAR вносит свой важный вклад в реализацию государственной стратегии по превращению нефтяных доходов в человеческий капитал.

Весь производимый метанол будет отправляться за рубеж. Метанол, вырабатываемый на заводе, будет отгружаться на экспорт на нефтепродуктовом терминале Lukoil в Высоцке. Производимый метанол будет высшего качества марки "АА", его чистота составит 99%. Завод будет построен по международным требованиям с учетом местных стандартов.

Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в 2023 году.